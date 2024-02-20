شاهد.. كيف عززت جامعة خوزستان أواصر التعاون مع جامعة البصرة؟

العالم - مراسلون

تتعمق العلاقات العلمية والمعرفية والاكاديمية، فضل عن التبادل الثقافي بين جامعات جنوبي العراق وجامعات إيران، يوما بعد يوم لتحقيق كالمصلحة العامة من شأنها أن تحقق طفرة علمية لطلاب كلا البلدين.

جامعاتنا حريصة على التبادل الثقافي والتعاون الأكاديمي بين البلدين، كلام استهل به مساعد رئيس جامعة البصرة وعميد كلية الموارد الطبيعية مؤتمر اسبوع التبادل الثقافي مع جامعة خوزستان للزراعة والموارد الطبيعية في ايران.

المؤتمر حظي بأستقبال واسع من قبل طلاب الجامعات في مجال الزراعة والموارد الطبيعية والفن والرياضة كما عرضت خلال المؤتمر خطط عمل في مجال البيئة ومشاكلها المشتركة بين ايران والعراق.

اهداء لوحات وميداليات تذكارية من قبل الجامعة الايرانية للوفد العراقي كان مسك ختام المؤتمر الذي بين الاهداف والمساعي المشتركة التي تصب بصالح الطرفين.