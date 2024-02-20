الإحتلال يحوّل مجمّع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية وداخله بلغ حدّ الكارثة

العالم _ خاص بالعالم

وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اعلنت ان جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسع مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و143 جريحا.

واوضحت الوزارة ان عددا كبيرا من الضحايا لا يزالون تحت الركام، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، وذلك في اليوم السابع والثلاثين بعد المئة للعدوان.



في دير البلح وسط قطاع غزة استهدفت طائرات الاحتلال عدة مربعات سكنية وتركزت على مخيم النصيرات، في وقت شن فيه الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق المأهولة ومراكز الإيواء.

وطال القصف المدفعي وسط وغرب خانيونس جنوب القطاع، في وقت وسّع طيران الاحتلال غاراته في حي الصبرة، ومنطقة دوار الكويت في شارع صلاح الدين جنوبي مدينة غزة.



وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت إخلاء 18 مريضا من مجمّع ناصر الطبي في خانيونس جنوبي قطاع غزة إلى المستشفيات الميدانية، بينما لا يزال 118 آخرين داخل المجمع.



وأضافت أن الوضع داخل المجمع الطبي، قد بلغ حد الكارثة وأصبح يشكل تهديدا مباشرا لحياة الطواقم والمرضى، وذلك بعد ان حولته قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية.



واوضحت الوزارة ان الطواقم الطبية والمرضى بلا كهرباء ولا ماء ولا طعام وبلا أكسجين وبلا رعاية طبية مناسبة للحالات الصعبة، مطالبة المؤسسات الدولية باستخدام كافة الوسائل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء عسكرة المستشفى وعودته للعمل وتوفير كل الاحتياجات الإنسانية والطبية.

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