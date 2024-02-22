الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤
٠٦:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

كاميرا العالم ترصد بطولات المقاومة..

مراسل العالم: حماس تقنص ببندقية"الغول"وتطيح بعشرات الجنود

الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في دير البلح باستمرار عمليات المقاومة الفلسطينية بمختلف محاور التوغل الاسرائيلي، منوها بإعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس بأنها قد نفذت 57 مهمة قنص منها 34 مهمة ببندقية الغول الصناعة القساميه الخالصة حيث قتل على إثرها عشرات من جنود الاحتلال منذ بدء عملية طوفان الاقصى.

العالم _ خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية في محاور التوغل والتقدم الاسرائيلي من الشمال حتى اقصى الجنوب.

ولفت مراسلنا الى إعلان كتائب ألوية الناصر صلاح الدين وسرايا القدس خلال عملية مشتركة عن استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال في شرق جباليا بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل في المناطق الشمالية لقطاع غزة اضافة الى اعلان الوية الناصر صلاح الدين بقصفها لتحشدات ومواقع العدو الصهيوني شمال شرق قطاع غزة بصواريخ من طراز 107 ما يعكس استمرار المقاومة وشدتها ضد كل تغول إسرائيلي في المناطق التي يتم التقدم فيها بريا وتحديدا في حي الزيتون للمناطق الجنوبية لمدينة غزة.

ونوه مراسلنا إلى إعلان جيش الإحتلال البدء بعملية عسكرية في تلك المناطق، ولكنه لاقى صدى عنيفا في الايام القليلة الماضية حيث قتل جندي إسرائيلي واصيب العشرات، وهذا وفق الاعتراف الاسرائيلي وأما وفق المصادر التي تأتي من المقاومة الفلسطينية فقد أكدت أنها قد أجهزت على عدد كبير من الجنود الاسرائيليين الصهاينة سواء باستهداف مباشر بقذائف الهاون او استهداف مباشر بقذائف"الآر بي جي" وتدمير وإعطاب الآليات العسكرية المختلفة والدبابات بقذائف الياسين 105 في محاور التقدم بحي الزيتون.

وبين مراسلنا أنه بمدينة خان يونس تركز القتال في تلك المناطق في حي الأمل حيث أعلنت كتائب القسام انها دمرت منزلاً بقذيفة مضادة للتحصينات تسمى بـ قذيفة" تي بي جي" ضد قوة صهيونية تحصنت بداخل هذا المنزل واجهزت على كل افراد هذه القوة ما بين قتيل وجريح.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

ملخص حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال اليوم

بدء جلسات علنية لمحكمة لاهاي حول تبعات قانونية مترتبة على الاحتلال

شاهد.. الاحتلال يتخطى الخطوط الحمراء في صيدا

أبو ردينة ينتقد تصريحات 'نتنياهو' حول السيطرة الأمنية على الضفة وغزة