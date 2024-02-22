العالم _ خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية في محاور التوغل والتقدم الاسرائيلي من الشمال حتى اقصى الجنوب.

ولفت مراسلنا الى إعلان كتائب ألوية الناصر صلاح الدين وسرايا القدس خلال عملية مشتركة عن استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال في شرق جباليا بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل في المناطق الشمالية لقطاع غزة اضافة الى اعلان الوية الناصر صلاح الدين بقصفها لتحشدات ومواقع العدو الصهيوني شمال شرق قطاع غزة بصواريخ من طراز 107 ما يعكس استمرار المقاومة وشدتها ضد كل تغول إسرائيلي في المناطق التي يتم التقدم فيها بريا وتحديدا في حي الزيتون للمناطق الجنوبية لمدينة غزة.

ونوه مراسلنا إلى إعلان جيش الإحتلال البدء بعملية عسكرية في تلك المناطق، ولكنه لاقى صدى عنيفا في الايام القليلة الماضية حيث قتل جندي إسرائيلي واصيب العشرات، وهذا وفق الاعتراف الاسرائيلي وأما وفق المصادر التي تأتي من المقاومة الفلسطينية فقد أكدت أنها قد أجهزت على عدد كبير من الجنود الاسرائيليين الصهاينة سواء باستهداف مباشر بقذائف الهاون او استهداف مباشر بقذائف"الآر بي جي" وتدمير وإعطاب الآليات العسكرية المختلفة والدبابات بقذائف الياسين 105 في محاور التقدم بحي الزيتون.

وبين مراسلنا أنه بمدينة خان يونس تركز القتال في تلك المناطق في حي الأمل حيث أعلنت كتائب القسام انها دمرت منزلاً بقذيفة مضادة للتحصينات تسمى بـ قذيفة" تي بي جي" ضد قوة صهيونية تحصنت بداخل هذا المنزل واجهزت على كل افراد هذه القوة ما بين قتيل وجريح.

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