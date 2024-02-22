شاهد آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية

العالم _ خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا إلى إرتفاع حالات إعتقال الفلسطينيين الى أكثر من 7170 معتقلا منذ السابع من اكتوبر في الضفة الغربية ووصل عدد الشهداء الى 400 شهيد منذ ذلك التاريخ وهو الرقم الاكبر منذ الانتفاضة الثانية خلال اشهر قليلة فقط.

ولفتت مراسلتنا الى ان الاحتلال الاسرائيلي صعّد من حملته في الضفة الغربية حيث اثبتت العملية اليوم في القدس المحتلة بأن كل العمليات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي سواء من خلال التسليح الممنهج للمستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين والحواجز الموجودة في كل انحاء الضفة الغربية لم تمنع الفلسطينيين من الثائر من العدوان على غزة والحال الذي يعانيه الفلسطينيون في الضفة الغربية من الواقع الحالي وصعوبة الوضع الاقتصادي حيث منعت حكمومة الاحتلال الموظفين من الحصول على رواتبهم اضافة الاموال التي تسلبها حكومة الاحتلال من الفلسطينيين بذريعة الضرائب حيث قطع الاحتلال الاموال عن الموظفين ومنع الفلسطينيين واهالي الـ48 - بقرارات جديدة اتبعتها حكومة الاحتلال- من دخول المسجد الاقصى.

ونوهت مراسلتنا إلى أن كل هذه الدوافع والعوامل في الضفة الغربية ستؤدي الى تفجيرات أكبر من التي هي على ارض الواقع في الضفة الغربية، مع وجود حواجز عسكرية يحتاج المواطن الى خمس ساعات خلالها للخروج من مدينة الى أخرى ومنها حاجز الحمراء، اكبر مثال على ذلك في الاغوار الشمالية مع اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي المتكررة على هذه الحواجز ناهيك عن الحواجز التي بات المستوطنون هم المسؤولين عنها وليس جنود الاحتلال الاسرائيلي.

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