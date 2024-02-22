آخر تفاصيل وتداعيات عملية إطلاق النار في معاليه أدوميم بالقدس المحتلة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى إقتحام قوات الاحتلال لبيت لحم مسقط رأس منفذي العملية الاخوة في عمليه حاجز معبر الزعيم بالقدس المحتلة، والتي صرحت المصادر الطبية بارتفاع أعداد المصابين الى 11 مصابا بينهم اربعة بحالة خطرة، اضافة الى الاصابات الاخرى ما بين متوسطة وطفيفة عند معبر الزعيم.

ولفت مراسلنا إلى أن معبر الزعيم يفصل القدس المحتلة عن باقي مدن الضفة الغربية تحديدا في المنطقة الجنوبية قرب مدينة القدس، الذي كان هدفا لمنفذي العملية التي وصفت بأنها عملية نوعية لاسيما الاسلحة التي كانت بحوزة المنفذين، اضافة الى أن المنفّذ الثالث بعد أن تم اطلاق النار عليه والاعلان عن استشهاده، الا ان هنالك مصادر طبية تحدثت بأن إصابته كانت متوسطة وتم نقله الى أحد المستشفيات في القدس المحتلة وقت اعتقاله، وهو أصغر أخوته.

وبين مراسلنا أنه فيما يتعلق بتداعيات تلك العملية قرر وزير الامن الداخلي التقييد اكثر ومنع منح التصاريح التي هي متوقفة في الاصل لأبناء الضفة الغربية تحديدا من المنطقة الجنوبية وتثبيتا للفصل العنصري الذي تم من قبل وزير الامن المتطرف ايتمار بن غفير للشوارع المختلطة بالضفة الغربية وبمحيط القدس المحتله حيث اصدر قرارا بمنع مرور المركبات التي تحمل لوحات فلسطينية من ساعات المساء حتى ساعات الصباح الباكر، وذلك من اجل بسط الاستقرار للمستوطنين على الرغم من كل القيود المفروضة منذ اندلاع هذه الحرب المفروضة منذ خمسة اشهر وهنالك اغلاق كامل لمدينة القدس وفصل احيائها عن بعضها البعض.

وكان قد قتل مستوطن واصبب 8 اخرين بينهم جنود بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا، صباح اليوم الخميس، وذلك جراء عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة"معاليه أدوميم" وحاجز الزعيم شرق القدس المحتلة.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن عملية إطلاق النار شرق القدس المحتلة نفذها ثلاثة شبان، فيما اعلن عن استشهادهم لاحقا.

وبحسب التحقيقات الأولية فإن المنفذين وصلوا على متن سيارة مستغلين الازدحام المروري في المنطقة، وترجلوا من السيارة وبدأوا بإطلاق النار باتجاه الذين كانوا يقودون سيارات وسط الازدحام المروري. فيما ترجل آخرون كانوا في حركة المرور ويحملون أسلحة نزلوا من سيارتهم وقاموا بتحييد المنفذين.

وافادت الإسعاف الإسرائيلية في وقت سابق بان العملية أوقعت 9 اصابات، 3 في حالة خطيرة و2 في المتوسط و3 في حالة طفيفة.

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