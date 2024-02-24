مظاهرات تضامنية في مدن وعواصم غربية عدة رفضا للعدوان الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني شهدتها العديد من الدول الغربية طالب المشاركون فيها بوقف العدوان على غزة.

ففي العاصمة الألمانية برلين تظاهر المئات من المواطنين للمطالبة بوقف بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في القطاع غزة. فيما شهدت مدن ألمانية أخرى مظاهرات مماثلة، ندّدت بالدعم الحكومي الألماني للكيان المحتل.

الآلاف أيضاً خرجوا في مدينة مانشستر البريطانية في مسيرة داعمة لفلسطين، ومطالبة بوقف إطلاق النار على القطاع، كما خرجت مظاهرات في مدينة آرهوس الدنماركية، دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية.

المظاهرات خرجت أيضا في مدينة دينبوش الهولندية، وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ونددوا باستمرار القصف الإسرائيلي 'الوحشي' على غزة.

وفي مدينة ميلانو الإيطالية، تظاهر العديد من المواطنين ورددوا شعارات مؤيدة لفلسطين ومطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف المجازر بحق المدنيين.

أما في العاصمة الفرنسية باريس فقد خرجت مظاهرات رافضة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بينما نشر ناشطون ومتضامنون في مدينة بوردو الفرنسية، أربعة عشر ألف زوج من الأحذية في إحدى الساحات العامة بالمدينة، للإشارة إلى عدد الضحايا من الأطفال الفلسطينيين في الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة.

وأمام شركة أسلحة بولاية دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية اعتصم العديد من المواطنين رفضا لدعم الكيان الإسرائيلي واستمرار واشنطن في تقديم المساندة لآلة الإجرام الصهيونية.

أما في مدينة أوكلاند في نيوزيلندا فقد خرجت مسيرة منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة وداعية إلى محاكمة قادة الإحتلال على جرائمهم في القطاع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...