حماس تكشف عن موعد تلقي الرد الاسرائيلي بمفاوضات باريس 2

العالم – خاص بالعالم

وأشار طه إلى أن موقف حركة حماس واضح فيما يتعلق بأي اتفاق لا يكون في مضمونه شرط وقف سياسة التجويع والانسحاب ووقف اطلاق النار.

ولفت طه الى ان الموقف البديهي الذي أعلنت عنه قيادة حركة حماس منذ باريس واحد، وبالتالي لم يحقق النجاح وبالتالي اليوم حركة حماس تنتظر ما تؤول إليه الامور في باريس 2 وبناء عليه يتبلور موقف حركة حماس بكل وضوح.

ونوه طه الى ان هنالك بعض المؤشرات في لقاء باريس 2 فيما يتعلق بالجانب الصهيوني، فكان هنالك تصويت في الداخل الاسرائيلي بالتفاوض على العناوين الخاصة خاصة عناوين المرحلة الاولى التي تضمنها اعلان باريس واحد والتي تستهدف اطلاق سراح المدنيين والمرضى من الاسرى الصهاينة الموجودين في يد المقاومة الفلسطينية وبالتالي فان العناوين الاخرى التي طالبت بها المقاومة والملاحظات التي تم وضعها بضروره الانسحاب من المناطق التي توغل فيها الاحتلال الصهيوني وان يكون هنالك حرية للتنقل وعودة للنازحين الذين نزحوا الى منطقه الجنوب بأن يعودوا للشمال وان يكون هنالك ادخال للمساعدات الاغاثية لابناء شعبنا الفلسطيني تحديدا في منطقه الشمال.

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