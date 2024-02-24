السبت ٢٤ فبراير ٢٠٢٤
٠٧:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

حماس تكشف عن موعد تلقي الرد الاسرائيلي بمفاوضات باريس 2

السبت ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد جهاد طه المتحدث باسم حركة حماس من بيروت أنه حتى هذه اللحظة لم تتلقى حركة حماس أي مقترح أو ردود عن اللقاءات التي حصلت في الساعات الماضية في باريس، متوقعا بأنه ربما في الساعات القادمة أو غدا او خلال 48 ساعة ستتلقى الحركة الردود في هذا الاطار.

العالم خاص بالعالم

وأشار طه إلى أن موقف حركة حماس واضح فيما يتعلق بأي اتفاق لا يكون في مضمونه شرط وقف سياسة التجويع والانسحاب ووقف اطلاق النار.

ولفت طه الى ان الموقف البديهي الذي أعلنت عنه قيادة حركة حماس منذ باريس واحد، وبالتالي لم يحقق النجاح وبالتالي اليوم حركة حماس تنتظر ما تؤول إليه الامور في باريس 2 وبناء عليه يتبلور موقف حركة حماس بكل وضوح.

ونوه طه الى ان هنالك بعض المؤشرات في لقاء باريس 2 فيما يتعلق بالجانب الصهيوني، فكان هنالك تصويت في الداخل الاسرائيلي بالتفاوض على العناوين الخاصة خاصة عناوين المرحلة الاولى التي تضمنها اعلان باريس واحد والتي تستهدف اطلاق سراح المدنيين والمرضى من الاسرى الصهاينة الموجودين في يد المقاومة الفلسطينية وبالتالي فان العناوين الاخرى التي طالبت بها المقاومة والملاحظات التي تم وضعها بضروره الانسحاب من المناطق التي توغل فيها الاحتلال الصهيوني وان يكون هنالك حرية للتنقل وعودة للنازحين الذين نزحوا الى منطقه الجنوب بأن يعودوا للشمال وان يكون هنالك ادخال للمساعدات الاغاثية لابناء شعبنا الفلسطيني تحديدا في منطقه الشمال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

إطلاق النارعلى 3 صحفيين بحي الزيتون .. إليكم التفاصيل

بلدية غزة: الاحتلال دمر مليون متر مربع من الطرق منذ بدء العدوان

ملخص حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال اليوم

بدء جلسات علنية لمحكمة لاهاي حول تبعات قانونية مترتبة على الاحتلال