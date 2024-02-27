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الجهاد الإسلامي: الرواية الفلسطينية انتصرت أمام محكمة العدل الدولية

الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد خالد خالد مسؤول الساحة السورية في حركة الجهاد الاسلامي إنتصار الرواية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية لطالما كانت هذه الرواية مغيبة عن وسائل الاعلام العالمية ولطالما كانت الرواية المتبناة هي الرواية الصهيونية على مدى عقود من الزمان وكان هنالك ضخ اعلامي كبير.

العالم خاص بالعالم

وأشار خالد إلى أن الصهيوني اليوم عندما يمثل أمام محكمة العدل الدولية فانه يقف كمجرم وكمتهم بالحد الادنى، ويقف ككيان ملطخة يديه بدماء الأبرياء والأطفال والنساء في قطاع غزة.

ولفت خالد إلى أن كيان الاحتلال الصهيوني اليوم يحاول المناورة بمعنى انه يرد على ادعاءات جنوب أفريقيا بردود زعم على أنها علمية وقانونية كما يدعي، وبنفس الوقت يقول انه ملتزم من خلال هذه الردود بسقف الشرعية الدولية كمحدد أساسي لسلوكه اليومي، على الرغم من انه سلوك إجرامي لم يستند بأي مرحلة من مراحل الصراع بقرارات الشرعية الدولية ولم ينفذ اي قرار صدر من أي مؤسسة دولية بما فيها قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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