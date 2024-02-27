هل ستتوقف العمليات العسكرية اليمنية في حال توقف العدوان على غزة

العالم – خاص بالعالم

ولفت غراب الى أنه نتحدث عن الوضع الحالي للقطاع وليس بعد ان يقوم الاحتلال الاسرائيلي باجتياح رفح، منوها ان هنالك ان القرار اليمني لا غبار عليه، وأن القيادة اليمنية كانت واضحة في انها ستعيد الأمور الى سابق عهدها.

وشدد غراب أنه: على القوات الاجنبية التي أتت الى البحار العربي والاحمر وخليج عدن بأن تغادر المنطقة وان تغادر بحارنا ومياهنا الاقليمية والمتاخمة للمياه الاقليمية وهذا شيء محتم، ونحن لا نقبل بان يكون هنالك ما يشكل تهديدا على اليمن وعلى تلك القوى ان تغادر بحارنا ومضيق باب المندب والمناطق المتاخمة لمياهنا الاقليمية وهذا شيء محتم.

ونوه غراب أن القيادة اليمنية لا تقبل بأي تهديد ولا أن تتواجد تلك السفن الأمريكية والبوارج في تلك المناطق وهذا قرار دولي، ونحن لا نخرج عن القانون الدولي والاعراف الدولية وقد اثبتنا للعالم بأننا قوة وقادرين على أن نحمي أي سفن وأي تجارة عالمية بين الشرق والغرب، وقد فتحنا الان مركزا تم الاعلان عنه من اجل تقديم المساعدات لأي سفن تمر من البحار العربية.

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