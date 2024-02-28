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نازحة فلسطينية: ليرى العالم ماذا فعل الإحتلال بالأطفال وما ارتكبه من جرائم

الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم من رفح باستمرار العدوان الاسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة خاصة على الاطفال منهم ،حيث وصل عدد من الاطفال بحالاتهم الخطيرة الى مستشفى كمال عدوان في المناطق الشمالية.

العالمخاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أنه وفق تصريح لوزارة الصحة الفلسطينية أكدت وصول حالات خطرة للاطفال إلى مستشفى عدوان هو بفعل سوء التغذية والنقص الحاد في المواد الغذائية وحالة التجويع الممارسة على الاطفال والمدنيين في مناطق الشمال.

ولفت مراسلنا إلى أن حالة الاطفال في مناطق الجنوب تزداد سوءا والواقع يزداد تفاقما بفعل انتشار الامراض الجلدية في الاطفال.

وفي مقابلة مع نازحة فلسطينية قالت أنها جاءت من أجل معالجة اطفالها حيث تراجعت صحة الاطفال بعد ان كانت بنسبة 70% منوهة بانتشار الحبوب والجرب على جلد اطفالهم، وانها نزحت من غزة الى تل الهوا الى النصيرات الى الدير الى خان يونس حتى رفح، فما ذنبها هؤلاء الاطفال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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