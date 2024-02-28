شاهد ما الذي يميز الإنتخابات البرلمانية الإيرانية هذا العام عن سابقاتها

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى تنافس أكثر من 15 ألف مرشح، بينهم1700 امرأة على ولاية جديدة لأربع سنوات في البرلمان الإيراني المؤلف من 290مقعداً، و 144 مرشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة.

وبين مراسلنا بأن البلاد قد دخلت منذ الخميس الماضي في مرحلة الحملات الدعائية حيث تبدأ غداً في الساعة 8:00 صباحا ستنتهي هذه الفترة وتدخل البلاد في مرحلة الصمت الانتخابي.

ولفت مراسلنا الى أن ما يميز هذه الانتخابات عن سابقاتها هي الظروف التي تعيشها الجمهورية الاسلامية، حيث اننا اليوم ضمن ظروف مختلفة عن الفترات السابقة وهذا ما جعل المرشحين يدخلون في المشاركة بالحملات الدعائية ويقدمون مشاريعهم على ضوء الأزمات التي أحيانا تعيشها البلاد ومعظمها تتعلق بالجانب الاقتصادي وفيما يتعلق بالتيارات السياسية والاحزاب السياسية فقد دخلت بهذه الانتخابات بشكل جاد وقوي.

وبعد انتصار الثورة الإسلامية في 11 فبراير عام 1979، تم تغيير اسم مجلس الوطني في الفترة البهلوية إلى مجلس الشورى الإسلامي وفي العقود الأربعة الماضية وحتى الآن أجريت 11 جولة انتخابية لتحديد ممثلي مجلس الشورى الإسلامي، وستعقد الجولة الثانية عشرة منها في 1 مارس 2024 لتحديد مهام 290 نائبا لمدة أربع سنوات أخرى.

يذكر أنه من واجبات وصلاحيات مجلس الشورى الإسلامي أيضا له حق البحث في جميع شؤون البلاد، والمصادقة على كل البروتوكولات والمواثيق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وعلى عمليات الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات داخل البلاد وخارجها، فكل نائب هو مسؤول أمام الأمة بأكملها، وله حق التعليق على شؤون البلاد الداخلية والخارجية.



ويمثل مجلس الشورى الإسلامي من حيث القوة الضلع الثالث في مثلث السلطة والنظام في إيران، وله الدور الكبير في تحديد السياسات العامة للبلاد ومن ضمنها السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتنطلق يوم الجمعة 1 مارس 2024 انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

وكان المتحدث باسم لجنة الانتخابات بإيران قد أعلن في 22 كانون الثاني /ديسمبر 2024 أنه تم التأكيد على أهلية 12 الف و 33 شخصا لخوض هذه الانتخابات.

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