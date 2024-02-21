الإحتلال يقنص فتاة فلسطينية أمام جامعة غزة.. إليكم التفاصيل

العالم – خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا إلى قيام جنود الاحتلال باعتلاء القناصة لأسطح المباني المرتفعة وقنصها للمواطنين، حيث تم قنص فتاة فلسطينية امام جامعة غزة في شارع ثمانية المعروف بشارع دولة وفي هذا الشارع تم قنص الفتاه من عائلة حسان واستشهدت على الفورمع وجود عدد كبير من المحاصرين من العائلات الفلسطينية التي لم تتمكن من مغادرة منازلها بحي الزيتون.

ولفتت مراسلتنا إلى قيام الاحتلال الاسرائيلي بقصف مكثف في حي الشجاعية وشرق الحي تحديدا ونوهت الى انه في المنطقه الوسطى تجري عمليات انقاذ تحرر فيها فرق الدفاع المدني وبلدية غزة والاسعاف مجتمعين نتيجة قصف ذات المكان، وذات المربع السكني اكثر من مرة، وبالتالي تراكمت الأنقاض والركام واغلق الكثير من الطرقات في مخيم النصيرات الجديد، وفي كل ساعه يرد الى المستشفى شهداء يتم انتشالهم من تحت الانقاض.

ونوهت مراسلتنا إلى أن هنالك عدد كبير من الشهداء اليوم قاربوا الـ 55 شهيدا في المنطقه الوسطى، إضافة الى عدد اخر لا يزالون تحت الانقاض، منوهة الى ان الحصار لا زال مستمرا وسط خان يونس، وان هنالك اوضاع كارثية جدا داخل مشفى ناصر الطبي حيث اعلنت وزاره الصحة قبل قليل انها تمكنت فقط من اجلاء 45 جريحا من داخل مستشفى وبقي 110 إضافة الى الاطباء والممرضين في ظروف لا يعرفونها، حيث مضى اربعة ايام من الاعتقال والحجز لا يسمح خلالها الاحتلال بدخول اي شيء الى المستشفى، واما الوقود فقد نفذ بالكامل والاكسجين كذلك انقطع عن المرضى والمياه.

وكانت قد أفادت مصادر طبية، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدا، و163 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 29313 شهيدا و69333 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ولا تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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