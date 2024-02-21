الصلاة في الأقصى على أعتاب شهر رمضان، قيود وتداعيات.. صراع السودان خسائر بشرية مروّعة وموجات نزوح كبيرة

العالم - بانوراما

بينما أعلن رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو يعلن وضع قيود أمنية على الصلاة في المسجد الأقصى خلال الشهر الفضيل.

بدوره رفض رئيس الحركة الإسلامية داخل الكيان الاسرائيلي الشيخ رائد صلاح قرارات تقييد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية خلال شهر رمضان. واعتبر ان المسجد الاقصى هو حق للفلسطينيين ولا حق لاحد غيرهم فيه.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه يتوجب وضع حد فوري للصراع الدامي في السودان واتخاذ اجراءات حاسمة من الاطراف الدولية لوقف النزاع على السلطة.



وأكد المرصد الأورومتوسطي أن نحو عشرة ملايين وسبعمئة ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم؛ منهم نحو تسعة ملايين نازح داخل السودان ومليون وسبعمئة ألف لجأوا إلى الدول المجاورة في ظل وضع إنساني كارثي وتدمير للبنى التحتية الحيوية الأساسية. بدورها وثقت الامم المتحدة أن حوالي خمسة وعشرين مليون شخصا في السودان بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة.

ودخل السودان شهره العاشر في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وتقاعس المجتمع الدولي في حماية المدنيين، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر بشرية مروعة والتسبب بأكبر موجات النزوح الداخلي في العالم.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.