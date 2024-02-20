هنية في القاهرة، الزيارة والأهداف.. بعد دعوة لابيد ماهي فرص تغيير حكومة نتنياهو؟

العالم - بانوراما

وقالت الحركة أن وفدها سيناقش الجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: دعوة زعيم المعارضة في كيان الاحتلال، يائير لابيد، الى تغيير الحكومة اليمينية المتطرفة التي يترأسها بنيامين نتنياهو وسحب السلطات من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.



وقال لابيد في الجلسة العامة للكنيست خلال مناقشة اقتراح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو، أن هذه الحكومة فقدت ثقة الإسرائيليين والأمريكيين والمجتمع الدولي، وثقة النظام الأمني، وثقة الأسواق والأنظمة الاقتصادية.

مشددا على أن هذه الثقة ضاعت ولن تعود للأبد، بالتوازي رفض الكنيست اقتراح تغيير الحكومة، بينما هاجم كل من الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت، بنيامين نتنياهو، معتبرين أنه تجاوز المؤسسة الأمنية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.