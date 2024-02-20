الوساطة القطرية ومصير المفاوضات بين 'إسرائيل' وحماس

العالم - قطر

وأكدت الخارجية القطرية ، "أن أي هجوم إسرائيلي على رفح، في حال حصل، سيؤثر على المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار وتحقيق صفقة تبادل أسرى".

من جهة أخرى، أوضح أن "جهود الوساطة القطرية مستمرة، والتواصل بين كافة الأطراف مستمر، وتصريحات نتنياهو لن تؤثر على دور قطر في الوساطة".

وأعلن عن وصول طائرة قطرية إلى العريش تحمل 20 طنا من المساعدات إلى غزة، مؤكدا وصول دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين إلى الدوحة قادمين من قطاع غزة.

وشدد الأنصاري "أن الجانب الإنساني يحتل الأولوية في المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل جديدة، معتبرًا أنّ "تفاقم الأوضاع الإنسانية وحجم الدمار في قطاع غزة غير مسبوق".

وتابع: "ننظر بقلق شديد إلى واقع الأشقاء الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، مشددا " نطالب دائما بضرورة وصول المساعدات إلى كل أنحاء قطاع غزة".

وأعرب المتحدث باسم خارجية قطر عن "أن الوضع في رفح مقلق جدا مع وجود نحو مليون ونصف مليون شخص هناك، مؤكدا "نرفض أي هجوم على رفح"، مضيفا "لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة".

واستكمل الأنصاري قوله: "إن قطر تعمل عن قرب مع الإدارة الأميركية في إطار المفاوضات لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى في غزة".

وأسفرت جهود الوساطة القطرية عن صفقة تبادل أسرى، وهدنة استمرت لأيام في قطاع غزة، قبل أن يعاود جيش الاحتلال غاراته المكثفة على القطاع.