حياة الأسرى في سجون الاحتلال مهددة بالخطر.. فماذا يحصل؟

العالم - خاص بالعالم

وقال قدورة، إن ما يتعرض له الأسرى والأسيرات أخطر بكثير مما نتاوله في تقاريرنا، مؤكدا أن حياة بشكل جماعي أصبحت مهددة بالخطر.

وأضاف، أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تصيغ تقاريرها تحسبا على مشاعر عوائل الأسرى، لكن الحقيقة أن ما يتعرض له الأسرى والإسيرات داخل سجون الاحتلال أخطر وأبشع مما يتوقع البعض.

هذا وبحسب وكالة وفاء الفلسطينية فأن إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023 (8800)، من بينهم أكثر من (80) أسيرة في سجن (الدامون) فقط فيما لم يتسن التأكد من بقية النساء المعتقلات من غزة والمحتجزات في معسكرات أخرى، فيما لم تتوفر حصيلة دقيقة للأطفال في السجون، ويبلغ عدد الإداريين (3291)، ما يعني أن إجمالي عدد المعتقلين زاد بـ 3550 أسيرا عن عدد المعتقلين في السجون ما قبل السابع من تشرين الأول، كما أن عدد الإداريين زاد 1971 معتقلا.