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شاهد.. كتائب القسام تستهدف طائرات الاحتلال بصواريخ سام 7

الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

بثت كتائب القسام مشاهد لاستهداف طائرات الاحتلال بصواريخ من نوع سام 7 في أجواء مدينة غزة. وقالت الكتائب إن العملية تمت بالاشتراك مع كتائب المجاهدين.

العالم - فلسطين

على صعيد آخر اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 22 ضابطا وجنديا خلال المعارك في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت المقاومة الفلسطينية إن مقاوميها خاضوا اشتباكات عنيفة مع جنود وآليات الاحتلال بالأسلحة المناسبة والمتنوعة في محاور التقدم شرق مدينة غزة. وأضافت أن المقاومين حققوا إصابات مؤكدة ومباشرة في صفوف قوات الاحتلال.

واندلعت اشتباكات عنيفة ومعارك ضارية في شارع صلاح الدين شرق حي الزيتون في مدينة غزة، وذلك خلال محاولة الاحتلال التقدم فيه.

من جانب آخر كشفت وسائل إعلام عبرية عن إيقاع مجموعة من جنود الاحتلال في كمين محكم في خانيونس بعد استهداف منزل كانوا يتحصنون به.

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