أمير عبداللهيان: الاحتلال الإسرائيلي يعرض أمن وإستقرار المنطقة للخطر

العالم - خاص بالعالم

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره السريلانكي علي صبري في كولومبو أشاد أمير عبد اللهيان بموقف سريلانكا الداعي إلى الوقف الفوري للمجازر في غزة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي اليوم يطالب بوقف هذه المجازر ويدعو إلى عدم تكرارها.

وأشار أميرعبداللهيان، في هذا اللقاء إلى العلاقات الجيدة والودية التي تربط البلدين والمشاورات المستمرة حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وأعرب عن أمله أن تتحسن العلاقات بين البلدين خلال هذه الزيارة في كافة المجالات بما فيها السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية، كما اعتبر القضايا العلمية والتكنولوجية من المجالات التي يهتم بها البلدان للتعاون.

بدوره رحب وزير خارجية سريلانكا، في هذا اللقاء أيضا، ترحيبا حارا بوزير الخارجية، ووصف زيارته إلى إيران الصيف الماضي بأنها لا تُنسى، وقال: خلال زيارتي إلى إيران، شهدت المعنويات العالية للشعب الإيراني على الساحة الاجتماعية والإنتاج والحياة.

وأكد وزير خارجية سريلانكا أن البلدين تربطهما علاقات جيدة في المجالات المشتركة والقيم المشتركة.