منتخب إيران للتايكواندو يتوج بكأس رئاسة الاتحاد العالمي

العالم – إيران

وفي هذه البطولة التي جرت في طهران، فاز لاعبو التايكواندو الإيرانيون بـ6 ميداليات ذهبية وفضية و برونزية.

وحصلت كازاخستان على المركز الثاني بذهبية واحدة و3 برونزيات، فيما نال الأردن المركز الثالث بذهبية واحدة.

وأنهى منتخبا جمهورية أذربيجان وباكستان مشوارهما في هذه المسابقات بحصولهما على المركزين الرابع والخامس.

وقبل ذلك، كان المنتخب الإيراني للسيدات قد توج بالبطولة أيضا.

وفي ختام هذه المنافسات تم اختيار علي خوش روش ممثل إيران في وزن تحت 74 كغم كأفضل لاعب تايكواندو، وفاز واردان كارامانيان من أرمينيا بجائزة أفضل مدرب.