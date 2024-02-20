الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠٢٤
٠٥:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

منتخب إيران للتايكواندو يتوج بكأس رئاسة الاتحاد العالمي

منتخب إيران للتايكواندو يتوج بكأس رئاسة الاتحاد العالمي
الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

إختتمت النسخة السادسة من بطولة كأس رئاسة الاتحاد العالمي للتايكواندو في فئة الرجال بتتويج المنتخب الإيراني.

العالمإيران

وفي هذه البطولة التي جرت في طهران، فاز لاعبو التايكواندو الإيرانيون بـ6 ميداليات ذهبية وفضية و برونزية.

وحصلت كازاخستان على المركز الثاني بذهبية واحدة و3 برونزيات، فيما نال الأردن المركز الثالث بذهبية واحدة.

وأنهى منتخبا جمهورية أذربيجان وباكستان مشوارهما في هذه المسابقات بحصولهما على المركزين الرابع والخامس.

وقبل ذلك، كان المنتخب الإيراني للسيدات قد توج بالبطولة أيضا.

وفي ختام هذه المنافسات تم اختيار علي خوش روش ممثل إيران في وزن تحت 74 كغم كأفضل لاعب تايكواندو، وفاز واردان كارامانيان من أرمينيا بجائزة أفضل مدرب.

روابط ذات صلة

بطولة كأس رئاسة الاتحاد العالمي لسيدات التايكوندو الإيراني