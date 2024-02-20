أنفاق حزب الله أخطر وأعقد من شبكة حماس وقد تحدث زلزالا بـ'إسرائيل'

العالم - لبنان

ونشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تقريرا قالت فيه إن حزب الله "عمل على بناء شبكة أنفاق تحت الأرض وبالاستعانة بكوريا الشمالية، تحسبا لغزو إسرائيلي محتمل".

واستشهد التقرير بفيديوهات نشرها حزب الله، ظهرت فيها قوات خاصة تغوص في الأنفاق حاملين على أكتافهم قاذفات صواريخ مع دراجات وصناديق ذخيرة وكاميرات مراقبة في أنفاق مضاءة بشكل جيد يقومون بتسلق أحد السلالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن كل ذلك يصور "كابوسا إسرائيليا آخر" يتمثل "بهجوم وهمي نفذته وحدة نخبة الرضوان عبر نفق من لبنان".

واعتبرت الصحيفة أن حزب الله يتمتع بقوة أكبر بكثير من قوة "حماس" الفلسطينية.

ونوهت إلى أن حزب الله "قام منذ سنوات ببناء شبكة عسكرية تحت الأرض أكثر تطوراً من تلك الموجودة في غزة، يبلغ طولها عدة مئات من الكيلومترات، ولها تشعبات تصل إلى إسرائيل وربما أبعد من ذلك إلى سوريا".

واستشهدت الصحيفة بباحثين وخبراء ومواقع إسرائيلية أكدوا أن "حزب الله" قد أنشأ "خطة دفاعية مع عشرات من مراكز العمليات المجهزة بشبكات محلية تحت الأرض تربط ما بين بيروت والبقاع والجنوب اللبناني".

بدوره، نقل موقع "يانيت" الإسرائيلي عن الصحيفة هذه المعلومات، مشيرًا إلى أن هذه الأنفاق قد يستطيع الحزب التسبب "بزلزال" أو انهيارات في الأبنية عند تفجيرها.

وتشعر حكومة الاحتلال الإسرائيلية بقلق كبير من وجود أنفاق تابعة لحزب الله بالقرب من الحدود الشمالية قد تصل إلى مستشفى الجليل، في مدينة نهاريا الواقعة على الساحل الشمالي في الكيان الاسرائيلي.

وظهرت هذه المخاوف قبل أشهر، بعد تلقي إدارة المركز الطبيّ تقارير تتحدث عن سماع "ضجيج حفر" تحت الأرض قرب مستشفى الجليل، الأمر الذي جعل الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة عمليات اختبار.

وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، أجرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قبل أكثر من شهر أكثر من 40 عملية حفر في المنطقة بهدف استكشاف واختبار باطن الأرض، لكنها لم تكتشف شيئا.