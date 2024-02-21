الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة لليوم الـ 138 تواليًا

العالم-فلسطين

و واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء عدد من الشهداء والجرحى في مواصي خانيونس، بعد عملية توغل مفاجئة لقوات الاحتلال الليلة الماضية، داهمت خلالها منطقة الميناء وشاليهات تأوي نازحين، واعتقلت عددًا منهم.

* فيديو.. سيدة تفجع بإرتقاء أفراد عائلتها إثر قصف صهيوني على منزلهم في مخيم النصيرات

1

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية من محافظة خان يونس.

وأصيب مواطنان أحدهما حالته خطيرة بعد قصف طائرات الاحتلال محيط مسجد معاذ بن جبل بالمخيم الجديد غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

* فيديو.. شاب فلسطيني أعزل تعرض للتعذيب بوحشية على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة

2

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن جيش الاحتلال قصف ملجأ يستضيف بعض موظفيها وعائلاتهم في خانيونس، واستشهاد ما لا يقل عن 2 وجرح 6 أشخاص كحصيلة أولية.

والليلة الماضية، استشهد الدكتور البروفيسور ناصر أبو النور عميد كلية التمريض بالجامعة الإسلامية بغزة و7 من أفراد أسرته جراء قصف الاحتلال لمنزله برفح. والشهداء هم: 1- الدكتور | ناصر أبو النور 2- زوجته |مجدة أبو النور (يحيى) الأبناء 3- نور ناصر أبو النور 4- أمل ناصر أبو النور 5- منى ناصر أبو النور 6- ٱيات ناصر أبو النور 7- عبد الرحمن ناصر أبو النور 8- حفيدة | كنزي عبد الرحمن جمعة

* فيديو.. تكدس الشهــداء في مستشفى الاقصى وسط قطاع غزة

3