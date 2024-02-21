غزة.. محطات في التاريخ الحديث

العالم - باختصار

وانتهی الانتداب البريطاني علی فلسطين في اربعينيات القرن الماضي بتعهد بريطانيا لتأسيس الكيان الصهيوني عام 1948.

وبقيت غزة تحت السيادة المصرية بعد الحرب العربية الاسرائيلية عام 1948 حتی عام 1967.

في حرب الايام الستة بيونيو 1967 احتلقت القوات الصهيونية غزة بعد هزيمة الجيوش العربية.

في عام 1987 فجر استشهاد اربعة عمال فلسطينيين بغزة بجريمة دهس صهيونية اجواء غضب عارم في القطاع، ادت الی اتساع العملية الفلسطينية غيرالمنظمة ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي.

في ذلك الخضم تأسست حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية حماس وكان أبرز مؤسسيها الشيخ أحمد ياسين.

بعد عام 1987 اتسعت دائرة هجمات المقاومة الفلسطينية بغزة ضد الاحتلال لتمتد الی داخل فلسطين المحتلة.

في عام 2005 اضطر الكيان الصهيوني للإنسحاب من مدينة غزة ومن القطاع بمجمله تحت وطأة خسائره.

السلطة الفلسطينية استلمت ادارة قطاع غزة بعد الانسحاب الصهيوني.

في يناير 2006 فازت حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية.

في يونيو 2007 سيطرت حماس علی قطاع غزة بعد خلافات واشتباكات مع السلطة الفلسطينية.

بعدها وسعت حماس والفصائل الفلسطينية الاخری من هجماتها علی الكيان.

وشن كيان الاحتلال عدة حروب علی غزة أخطرها بالأعوام 2008 و2012 و2014 و2018 وهجمات جوية مستمرة.

المقاومة بغزة طورات قدرات صاروخية للردع مقابل الاعتداءات الصهيونية علی غزة والقدس والضفة.

ثم جاءت أحدث محطات غزة، فكانت عمليات طوفان الاقصی التي هزت الكيان الصهيوني ومن بعدها التصدي الحالي للحرب الصهيونية.