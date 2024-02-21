اعضاء مجلس الأمن يثيرون ضد الولايات المتحدة بسبب غزة

العالم- فلسطين

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة للمجلس للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة، إن واشنطن تواصل منح إسرائيل "ترخيصا للقتل".

وأضاف ان الجزائر نظمت مناقشات بحسن نية لإصدار مشروع قرارها، لكن الولايات المتحدة أصدرت في الواقع إنذارًا نهائيًا، بحجة أن مشروع القرار خطير لأنه سيعرقل المحادثات الجارية.

وأضاف المندوب الروسي أن واشنطن تواصل إصرارها على عدم تدخل المجلس في الخطط الأميركية، مشيرًا إلى استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع قرارات مماثلة في الماضي.

وقال: "إننا ندعو أعضاء المجلس إلى مواجهة الفوضى التي تمارسها واشنطن" محذرًا من أن "الرأي العام لن يغفر بعد الآن لمجلس الأمن تقاعسه عن التحرك".

بدوره قال المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير تشانغ جون إن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض يبعث برسالة خاطئة، ويدفع غزة إلى مزيد من الأزمة، ومن غير المعقول على الإطلاق أن تزعم الولايات المتحدة أن مشروع القرار يعرض المحادثات الجارية للخطر.

وأضاف أنه في هذه الأثناء، يؤدي العنف إلى زعزعة استقرار المنطقة بِرُمَّتها، ويجب على المجلس أن يتحرك بسرعة لوقف المذبحة، مشددًا على انه يتعين على المجلس أن يحافظ على النظام الدولي ويطالب بوقف إطلاق النار، وهذه هي مسؤوليته القانونية.

كما اعرب المندوب الفرنسي لدى الامم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، عن أسفه لملاحظة عدم إمكانية اعتماد مشروع القرار، نظرا للحالة الكارثية على أرض الواقع.

وقال دي ريفيير إن "هناك حاجة ملحة للغاية للتوصل، دون مزيد من التأخير، إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار يضمن في النهاية حماية جميع المدنيين ودخول المساعدات الطارئة بكميات كبيرة".

وشدد المندوب الفرنسي على أن "الخسائر البشرية والوضع الإنساني في غزة لا يطاق ويجب أن تنتهي العمليات الإسرائيلية".

من جانبه قال المندوب الياباني لدى الامم المتحدة، السفير كازويوكي يامازاكي إن "وقف إطلاق النار الإنساني يجب أن يتحقق على الفور بطريقة تضمن بيئة مواتية لأنشطة المساعدة الإنسانية الكافية" داعيا جميع الأطراف المعنية إلى التحرك الفوري من الناحية الإنسانية".

وقال مندوب سيراليون ميشال عمران كانو إن وفده صوت لصالح مشروع القرار لأنه من الضروري التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، كما أن المجلس مكلف بالتصرف بسرعة وفعالية.

وقال المندوب الجزائري الدائم لدى الامم المتحدة، عمار بن جامع، اليوم في كلمة له امام المجلس قبل التصويت على مشروع القرار ان مشروع القرار الذي قدمته بلاده لمجلس الامن كان نتيجة لمناقشات مستفيضة.

وأضاف، المندوب الجزائري، إن هذه المسودة ترمز إلى الحقيقة مشددا على "إن التصويت الإيجابي على المشروع يبعث الأمل لمئات الآلاف من الأطفال في العودة إلى المدرسة والتمتع بالحق في التعليم، وفي المقابل فإن التصويت ضد مشروع القرار هو تصويت لصالح إبادة حلمهم في حياة أفضل".

وقال انه "يتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة، لأن قيمة وقف إطلاق النار تتضاءل مع كل لحظة".

وزاد "اننا نقترب بسرعة من منعطف حرج حيث تفقد الدعوة لوقف آلة العنف أهميتها" وتابع "اليوم، كل فلسطيني هو هدف للموت والإبادة والإبادة الجماعية، كل واحد منا يقرر أين نقف في هذا الفصل المأساوي من التاريخ".