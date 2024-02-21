شاهد/استهدافات حزب الله مستمرة لتجمع جنود الاحتلال!

العالم- لبنان

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية في لبنان تجمع جنود في موقع بركة ريشا التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وأعلن حزب الله، استهدافه لمواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

وصدر عن حزب الله بيانات عدة جاء فيها أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة:

– عند الساعة 04:15 من بعد ظهر الثلاثاء (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏ثكنة راميم بصاروخ "بركان"، وأصابوها إصابة مباشرة."‏

– عند الساعة 03:32 من بعد ظهر الثلاثاء: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية".‏

– عند الساعة 03:30 من بعد ظهر الثلاثاء: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع ‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية".‏

– عند الساعة 02:10 من بعد ظهر الثلاثاء: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‏انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ بركان".‏

– عند الساعة 02:00 من بعد ظهر الثلاثاء: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

– عند الساعة 10:00 من صباح الثلاثاء: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‏

وبلغ عدد العمليات التي نفذها حزب الله خلال 136 يومًا، 1067 عملية، بحسب البيان.