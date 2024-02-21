بالفيديو ..عائلات الأسرى الصهاينة يواصلون إغلاق الشوارع في تل أبيب

العالم-الاحتلال

واعرب اقرباء الأسرى عن غضبهم الشديد، من تصريحات ادلى بها وزير المالية الصهيوني سموتريتش، اذ قال ان " اعادة الأسرى ليست الأهم بل تدمير حماس". وعقب ايلي الباج والد المختطفة ليري على أقوال وزير المالية سموتريتش، قائلا : " عندما يخطفون ابنك لن أقول ما قلته أنت ".

وقام حوالي 50 متظاهرا بإغلاق الشارع أمام حركة السير ، كما وقاموا بعدّ الايام التي مضت منذ يوم السابع من اكتوبر - 137 يوما.

وعمد محتجّون، بينهم عائلات المحتجزين في غزة، إلى إغلاق شارع في تل أبيب، بالقرب من مقرّ وزارة الأمن، وذلك احتجاجا على "قرار عدم إرسال وفد للمفاوضات في القاهرة".

وتصاعد الخلاف في الكيان بشأن المحتجزين في قطاع غزة الذي يتعرّض منذ 138 يوما للعدوان، فيما صعّد محتجون من خطواتهم الاحتجاجية، الثلاثاء.

وشارك العشرات من المحتجين في تظاهرة أُقيمت في مدينة تل أبيب، بالتزامن مع جلسة "كابينيت الحرب" التي تنعقد في مقرّ وزارة الأمن بالمدينة.