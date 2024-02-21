مقتل عالم ذرة 'إسرائيلي' بعملية كريات ملاخي!

العالم- فلسطين المحتلة

إلا أن هذا الشاب ليس عالم ذرة مثلما ادعت المنشورات، بل هو طالب في معهد ديني صهيوني من مستوطنة موديعين عيليت في الضفة الغربية المحتلة، وقد قُتل فعلاً في العملية.



وتُظهر الصورة شاباً يضع نظارات زعمت المنشورات أنه عالم ذرة اسمه "يشاي جارتنر" قتل في كريات ملاخي. وكتب مستخدمون أن "النادي النووي الإسرائيلي فقد خبيراً مهماً".





يأتي تداول الصورة بعدما قُتل مستوطنان وأصيب 4 آخرون بجراح بينها إصابات خطيرة في 16 شباط 2024، إثر عملية إطلاق نار استهدفهم في محطّة حافلات قرب "كريات ملاخي" شرق أسدود.

وأصدرت شرطة الاحتلال أمراً قضائياً بمنع نشر تفاصيل عن مجريات التحقيق في العملية.



واكتفت وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية والإعلام العبري بنشر صور واسم منفذ العملية، وهو من مخيم شعفاط في مدينة القدس الشرقية المحتلة، عمره 40 عامًا.



لكن الصورة المتداولة ليست لعالم ذرة. فقد أظهر التفتيش عن الصورة على محركات البحث أنها منشورة على وسائل إعلام العبرية وغربية على أنها لطالب في معهد ديني صهيوني قضى فعلاً في الهجوم.



وتناقلت وسائل إعلام عبرية عدة الخبر، مثل "ذا تايمز أوف إسرائيل"، و"يديعوت أحرونوت"، و"آي 24 نيوز"، بالإضافة إلى موقع "ذا أستراليان جويش نيوز".



وتقع كريات ملاخي على بعد حوالى 25 كيلومتراً شمال قطاع غزة. وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان- إن "العملية الفدائية في كريات ملاخي رد طبيعي على حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار جرائمه وجرائم المستوطنين الإرهابيين في الضفة والقدس".