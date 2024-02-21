ماذا قرر لاعب 'إسرائيلي' بنادي اسكتلندي بعد اتساع رقعة التأييد لغزة؟

العالم- فلسطين

ولم يُستدعى أبادا إلى المباراة أمام كيلمارنوك (أمس) في المرحلة 26 من الدوري، بعدما كان غاب عن مواجهة سانت ميرين في المرحلة الماضية.

وتعرض اللاعب البالغ 22 عاماً للضغط في الكيان الصهيوني بسبب دعم مشجعي سلتيك للفلسطينيين.

وقال رودرجز "أجريت العديد من المحادثات مع لييل"، مضيفاً "إنه يتمرن، إنه يعمل بعيداً".

وتابع المدرب السابق لليفربول وليستر سيتي الإنكليزيين "لكن هذه الفترة تتعلق بالحالة الذهنية وإذا لم تكن جاهزاً، لا يمكنني المخاطرة معه. حتى وإن كنا ندعم اللاعب دائماً، يجب أيضاً أن أحمي الفريق".

ورفعت جماهير سلتيك لافتات كتبت عليها "فلسطين حرة" و"النصر للمقاومة".

وتابعت الجماهير إظهار دعمها للفلسطينيين منذ اندلاع العدوان على غزة.

ويستمر مشجعو الفريق الأسكتلندي في دعم فلسطين رغم أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فرض غرامة على النادي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب تلويح جماهيره بأعلام فلسطين خلال مباراة بدوري أبطال أوروبا.

واعتادت جماهير سيلتيك منذ فترة طويلة على دعم القضية الفلسطينية، وترفع الأعلام الفلسطينية بشكل دائم في المباريات التي يخوضها الفريق الأسكتلندي على أرضه سواء في المسابقات المحلية أو الأوروبية.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 138 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

