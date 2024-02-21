إعتراف أمريكي بالفشل في الحد من قدرات صنعاء الهجومية

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وفي هذا السياق أعلن المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية واسعة ضد أهداف أميركية وإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، ومنطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وخليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة.

واستهدفت العملية سفينة إسرائيلية بإسم أم أس سي سيلفر في خليج عدن بعدد من الصواريخ. كما أكدت القيادة المركزية الأميركية أن القوات اليمنية أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن على السفينة 'سي شامبيون' المملوكة للولايات المتحدة وإن أحد الصاروخين انفجر بالقرب منها ما ألحق أضرارا بها.

وأكد العميد سريع أن هذه العمليات تأتي انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان والحصار، ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

ومنذ الـ19 من تشرين الثاني نوفمبر 2023 نفذت القوات اليمنية أكثر من 30 عملية بحرية استهدفت سفنا مملوكة للكيان الإسرائيلي وأخرى أمريكية وبريطانية وسفنا كانت متجهة لموانئ كيان الاحتلال.

إلى ذلك أقرت الولايات المتحدة بتمكن الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرتها التجسسية أم كيو تسعة في الحديدة بصاروخ أرض – جو . جاء ذلك بعد أن نشر الإعلام الحربي التابع للقوات اليمنية مشاهد للطائرة الأمريكية تضمنت لحظة إطلاق قوات الدفاع الجوي لصاروخ أرض جو تجاهها والذي أصابها بشكل مباشر وأدى لاحتراقها.

من جهة أخرى أفادت قناة سكاي نيوز نقلا عن تقرير استخباراتي للبنتاغون بأن القوات المسلحة اليمنية لا زالت تحافظ على قدراتها الهجومية رغم الضربات الأمريكية والبريطانية.

وأشار التقرير إلى أن القوات اليمنية تتمتع بأسلحة نوعية وأنها واصلت هجماتها طوال يومي السبت والأحد الماضيين دون انقطاع رغم شن سلاح الجو الأميركي أكثر من 13 ضربة جوية ضد مخازن صواريخ وأسلحة وإنفاق تعود للقوات المسلحة اليمينة.