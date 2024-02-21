شاهد/لماذا رفض باسم يوسف 'مكافأة' بايدن بالتصويت لصالحه؟

العالم- مصر

وقال باسم يوسف في لقاء مع وكالة الأناضول: "كناخب، قمت بالتعبير عن رأيي، لا أريد التصويت لبايدن في هذه الانتخابات، رغم أن صوتي لن يحسب على أي حال بسبب إقامتي في كاليفورنيا".



وأضاف: "لا أستطيع المشاركة ومكافأة بايدن بمنحه صوتي"، مشددا على أنه لن يصوت لصالح شخص "لا يمل للطلب البسيط بوقف إطلاق النار" في قطاع غزة.



وأوضح يوسف أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة "أصبحت قضية عالمية يطالب بها العرب وجميع شعوب العالم"، مشيرا إلى أن الجمهور الأمريكي بشكل عام غير راضٍ عن سياسات واشنطن تجاه غزة، وليس فقط الناخبين العرب والمسلمين.



في المقابل، أكد الكوميدي المصري على أنه لن يدعم أيضا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أن الأخير "ضد جميع مبادئه".

يشار إلى أن باسم يوسف هو أحد الأصوات البارزة في الغرب التي تعارض العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتطالب بوقف الحرب الدموية المتواصلة للشهر الخامس على التوالي.



وتدخل الولايات المتحدة أجواء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حيث يسعى كل من بايدن وترامب إلى الفوز مجددا بولاية رئاسية ثانية.



يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير تشير إلى تراجع شعبية بايدن المقبل على انتخابات رئاسية جديدة، يسعى خلالها إلى تجديد إقامته في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى، وسط استياء متصاعد في صفوف الأمريكيين المسلمين والعرب من الدعم الأمريكي الكامل للكيان الصهيوني.