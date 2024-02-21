مسؤول: يمكن لإيران أن تنتج 70% من مواد خام إنتاج الأدوية

العالم-ايران

وأضاف "موسوي" في تصریح للمراسلین على هامش حفل إزاحة الستار عن كتاب التسويق الدوائي اليوم : إيران تتمتع بقدرة كبيرة على إنتاج المواد الخام للأدویة ويمكن أن تصبح قطبا لإنتاج المواد الخام المؤثرة على مستوى العالم.

وتابع : تساهم المواد الخام للأدوية بشكل كبير في الاكتفاء الذاتي لتوطين صناعة الادوية، لذلك حاولت شركات الأدوية المحلية التحرر من الاعتماد على استيراد المواد الخام إلى حد كبير، وذلك من خلال إنتاج المواد الأولية لها.

و اردف هذا المسؤول : إن تحول إيران إلى قطب لإنتاج المواد الطبية المؤثرة والأساسية يشكل رصيدا كبيرا ويتيح فرص عمل كثيرة للبلاد.