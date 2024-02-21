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مراسل العالم:

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال جنوبي غزة

الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

تستمر عمليات المقاومة الفلسطينية في كل مناطق ومحاور التوغل بغزة رغم القصف الاسرائيلي المستمر والعشوائي على المنازل والشوارع والبنية التحتية والمستشفيات.

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل العالم في رفح أن المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة جدا في المناطق الجنوبية لمدينة غزة وتتركز ايضا في المناطق الغربية لمحافظة خانيونس.

وأكدت سرايا القدس مساء اليوم الاربعاء تنفيذ عدة عمليات من بينها تدمير آليتين عسكريتين صهيونيتين وقعتا في حقل من العبوات البرميلية من نوع "ثاقب" في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصنيات، وأكدت مقتل 3 جنود وهبوط مروحية صهيونية لإخلائهم شمال حي الأمل غرب مدينة خانيونس.

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