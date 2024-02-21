سويسرا على طريق حظر حماس..لهذا السبب!

العالم- اوروبا

وأوضحت برن إنها تتخذ إجراءات منذ الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول وأسفرت عن مقتل مواطنين سويسريين اثنين واحتجاز ما يقرب من 250 اسيرا.



واسفرت الحرب الاسرائيلية على غزة عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني، إلى جانب مخاوف من وجود جثث آلاف آخرين تحت الأنقاض.

وقالت الحكومة السويسرية إنه بموجب التشريع الجديد سيتم حظر حماس و"المنظمات التي تغطيها أو تخلفها" وكذلك المنظمات أو الجماعات التي تعمل بالنيابة عنها أو باسمها.



وأضافت الحكومة أن القانون، الذي دخل مرحلة التشاور، سيقتصر على خمس سنوات.