سيناتور أمريكي يهاجم نتنياهو.. 'يقوم بتجويع أطفال غزة'

العالم - الأمیرکیتان

وقال ساندرز: "العالم كله يشاهد. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم بتجويع أطفال غزة. لا يمكننا أن نكون (الولايات المتحدة) متواطئين في هذه الوحشية".

وأشار الى سياسة التجويع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني و قال: كمية صغيرة جداً من الغذاء والماء والأدوية والوقود اللازم يصل إلى قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

وتابع: "لا أستطيع أن أجد الكلمات لوصف خطورة الوضع ولا أدري إلى أي مدى يمكن أن يسوء أكثر.. مئات الآلاف من الأطفال في غزة يعانون من الجوع ولا يستطيعون الحصول على مياه الشرب النظيفة".

وأضاف : "وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، يواجه جميع سكان غزة المجاعة، وهناك حوالي 378 ألف شخص يعانون من الجوع حالياً".