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جنود الاحتلال مثل البط في ميدان الرماية..

اعتراف خطير لكيان الاحتلال حول وضع جنوده في غزة!

اعتراف خطير لكيان الاحتلال حول وضع جنوده في غزة!
الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

 اشتكى "إسرائيليون" من أن أبناءهم الجنود العاملين بوحدة "ماغلان" الخاصة في غزة يشعرون بإحباط وفقدان الحافز للقتال، نظرًا لأن الواقع العملاني الجديد يعرض أبناءهم للخطر وهم مثل "البط في ميدان الرماية".

العالم - فلسطين

جاء ذلك، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية الأربعاء، في رسالة بعثوا بها إلى قائد "الفرقة 98" (تتبع لها الوحدة)، المقدم دان غولدفوس، وعدد من قادة الجيش، بمن فيهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وبحسب الصحيفة، حذر الاهالي من أن أبناءهم "يفقدون حدتهم وحافزهم للقتال"، لأنهم "ثابتون في معظم الأوقات، تمامًا مثل البط في ميدان الرماية".

وأعرب آباء الجنود عن قلقهم على سلامة أبنائهم كونهم "في خطر واضح ومباشر بسبب الواقع العملياتي الجديد"، على حد قولهم.

ووفقا لهم، أعرب أبناؤهم منذ دخولهم قطاع غزة، عن "مشاعر صعبة لفقدان الثقة في إدارة الوقت والمهام وإحساس بانعدام الأمن والإحباط العملياتي الكبير".

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