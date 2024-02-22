المجاعة في غزة لماذا لاتتحمل المنظمات الدولية المسؤولية.. على ضوء خطاب قائد الثورة الإسلامية غزة في الوجدان الايراني

العالم - بانوراما

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة، ويفتقرون إلى أبسط الحاجيات الأساسية من ماء وغذاء ورعاية صحية.

فيما كشف برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من ربع سكان القطاع استنفدوا إمداداتهم الغذائية، هذا وحذرت منظمة اليونيسيف من أن تسعين بالمئة من الأطفال في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية.

وطالبت الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل فوري إلى القطاع.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أن غزة اليوم هي قضية العالم، وأن النصر سيكون من نصيب الشعب الفلسطيني



وأضاف أية الله خامنئي أن أهالي غزة تعرضوا للظلم على يد أشخاص لا يتسمون بالإنسانية. وأن الواجب الأكبر هو حماية الشعب الفلسطيني المظلوم، وحماية ودعم المقاومة الشجاعة والفدائية في غزة وفلسطين.

وقال آية الله خامنئي إن العالم الإسلامي سيرى بأم عينه زوال هذه الغدة السرطانية المتمثلة بكيان الاحتلال، مستنكرا عدم انتقاد بعض قادة الدول الإسلامية لجرائم الاحتلال، وعدم قطعهم العلاقات مع الكيان.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.