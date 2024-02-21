حزب الله يعلن تنفيذ 12 عملية ضد جيش الاحتلال

العالم-لبنان

وصدر عن حزب الله بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 05:22 من مساء يوم الأربعاء (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏مستعمرة متسوفا بصواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وخصوصا الاعتداء على المدنيين في مجدل ‏زون".

- عند الساعة 05:05 من عصر يوم الأربعاء: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تموضعاً ‏عسكريا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة، واوقعوا من فيه بين قتيل ‏وجريح".‏

- عند الساعة ‌‎04:25‌‏ من بعد ظهر يوم الأربعاء: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة".‏

- عند الساعة 03:10 من بعد ظهر ‏الأربعاء: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تموضعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم ‏الأربعاء: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏مستعمرة المطلة وتموضع جنود العدو فيها ‏بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة، وذلك ردا على ‌‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في الخيام".

- عند الساعة 01:45 من بعد ظهر يوم الأربعاء: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة ‏زرعيت بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 01:35 من بعد ظهر الأربعاء: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 12:20 من ظهر يوم الأربعاء: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 12:05 من ظهر الأربعاء: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 10:00 من صباح يوم ‏الأربعاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم ‏بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابتهما إصابة مباشرة، وذلك ردا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرى حولا وبليدا وعيتا ‏وكفركلا والخيام‏".

- عند الساعة 07:30 من صباح الأربعاء: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تموضعا عسكريا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‏

- عند الساعة 07:30 من صباح الأربعاء: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تموضعا عسكريا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة، وأصابوه ‏إصابة مباشرة".

في حين أصدرت وزارة صحة الاحتلال تحذيرا من أنه إذا دخلت "إسرائيل" في حرب ضد حزب الله، فيجب أن تستعد لانقطاع الكهرباء لفترة طويلة وامتلاء المستشفيات بالمرضى.

ويأتي ذلك في خضم اشتباكات بين حزب الله اللبناني والقوات الصهيونية تشهدها الحدود بين لبنان والاحتلال منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".