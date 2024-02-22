تركيا تدعو للتسوية في قطاع غزة بأسرع ما يمكن

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وجاء ذلك في كلمة فيدان التي أدلى بها أثناء اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول العشرين في ريو دي جانيرو، يوم الأربعاء، حسبما أفادت قناة "إن تي في" التركية نقلا عن مصادر دبلوماسية.

وتحدث فيدان كذلك عن ضرورة تسوية النزاع في أوكرانيا بوسائل سلمية. وقال إن "تركيا تآمل في عودة الأطراف إلى الدبلوماسية والتوصل إلى التسوية عن طريقة التفاوض"، مؤكدا أن أنقرة ستواصل من جهتها الجهود في هذا الصدد.

وأشار الوزير التركي إلى أن المجتمع الدولي يواجه اليوم "تحديات عديدة" متعلقة بعدم المساواة في العالم وعدم العدالة وضعف الاقتصاد والمشاكل البيئية.

ولفت إلى أهمية جهود مجموعة العشرين في مختلف المجالات، حيث تواجه أزمات.