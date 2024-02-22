البرلمان البريطاني يمرر مقترحا بوقف لإطلاق نار إنساني في غزة

العالم – أوروبا

وتعرض رئيس المجلس 'ليندسي هويل' لانتقادات حادة، ودعوات للاستقالة بعد أن سمح للمعارضة العمالية وخلافا للعرف بتقديم تعديل على مقترح قدمته كتلة الحزب الوطني الاسكتلندي، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وطرحت الحكومة المحافظة تعديلا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية، لكنها عادت وسحبته، وتم اعتماد التعديل العمالي دون تصويت رسمي.

وبينما كان السجال قائما داخل البرلمان البريطاني، كان المتظاهرون في الخارج يطالبونه باصدر قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وينددون بموقف الحكومة البريطانية الداعم للعدوان الإسرائيلي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..