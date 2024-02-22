الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤
٠٦:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمم المتحدة تكشف عن 'تحديات كبيرة' في غزة

الأمم المتحدة تكشف عن 'تحديات كبيرة' في غزة
الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

كشفت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن تحديات كبيرة تعرقل الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.

العالم - طوفان الاقصى

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات صحافية، إن "تحديات كبيرة تعرقل الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، بينها تقييد الجيش الإسرائيلي الحركة".

وأضاف دوجاريك أن "موقف الأمم المتحدة ثابت ومعروف منذ سنوات بشأن ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

ويوم الثلاثاء، أفشلت الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.

روابط ذات صلة

مسيرة حاشدة برام الله تنديدا بالفيتو الأميركي الذي دعم جرائم الاحتلال بغزة

سيناتور أمريكي يهاجم نتنياهو.. 'يقوم بتجويع أطفال غزة'

ايران: امريكا هي التي تدير الساحة الرئيسة لحرب إبادة غزة

اعتراف خطير لكيان الاحتلال حول وضع جنوده في غزة!