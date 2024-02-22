الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤
٠٨:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: قرار الكنيست هو استمرار لنهج الكيان المتنكر لحقوق شعبنا

حماس: قرار الكنيست هو استمرار لنهج الكيان المتنكر لحقوق شعبنا
الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الأربعاء: إن تصويت ما يسمى كنيست الاحتلال الصهيوني بالأغلبية على قرار يرفض الاعترافات أحادية الجانب بالدولة الفلسطينية، هو استمرارٌ لنهج الكيان النازي المتنكر لحقوق شعبنا في التحرّر والاستقلال، واستخفافٌ بالمجتمع الدولي وبالمقررات الأممية التي تؤكد على حقوق شعبنا الوطنية وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير.

العالم - فلسطين

وأكدت في تصريح، أنّ هذا التصويت يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبارٍ حقيقيٍ لرفض إملاءات الاحتلال الصهيوني، وقراراته الباطلة في أصلها، والهادفة لطمس القضية الفلسطينية عبر الاستمرار في حرب الإبادة التي تتم برعاية ودعم من إدارة الرئيس بايدن.

وشددت الحركة على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطواتٍ عملية لدعم حق شعبنا في تقرير مصيره، والاعتراف بدولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

واستُشهد 118 مواطنًا وأصيب 163 آخرون جراء قصف الاحتلال واستهدافه للمواطنين بالرصاص الحي في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدً و163 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29313 شهيدًا و69333 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

روابط ذات صلة

واشنطن: الولايات المتحدة تريد هدنة إنسانية في قطاع غزة قبل بداية شهر رمضان!

حماس تدين الفيتو الأمريكي وتعتبره شراكة مباشرة في جرائم الإبادة

هنية في القاهرة، الزيارة والأهداف.. بعد دعوة لابيد ماهي فرص تغيير حكومة نتنياهو؟

أنفاق حزب الله أخطر وأعقد من شبكة حماس وقد تحدث زلزالا بـ'إسرائيل'