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قائد الثورة الاسلامية يستقبل المشاركين في مسابقات القرآن الكريم الدولية

قائد الثورة الاسلامية يستقبل المشاركين في مسابقات القرآن الكريم الدولية
الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، اليوم الخميس، المشاركين في مسابقات القرآن الدولية والقائمين عليها .

العالم - ايران

يتبع..

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