خاص لقناة العالم: "فلسطين": وجهوا بنادقهم الی رأسي ثم ..

العالم - خاص بالعالم

وسردت السيدة "فلسطين خيري خالد عرفات" من أهالي غزة قصة محاصرتها في مدرسة حوراني بالقرب من مجمع ناصر الطبي في خانيونس من قبل قوات الاحتلال لقناة العالم الإخبارية.



وفي حوار مع السيدة فلسطين بساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح مع مراسلة العالم قالت، بإنها رفضت النزوح من مدرسة الحوراني لأن كل مكان في غزة معرض للقصف ولا يوجد مكان آمن لذا؛ فضلت البقاء في المدرسة رغم التحذيرات الإسرائيلية بإخلاء المدرسة ونزوح من كان متواجدا فيها.



وأضافت، أن القصف كان مكثفا على المدرسة، والمشهد كان مخيفا ومرعبا بحيث أصيبت بشظية صاروخ بساقها، ولكنها صبرت على الألم وهول المشهد بتلاوة القرآن بما أنها حافظة له.

وأشارت "فلسطين" إلى أن جنود الاحتلال طلبوا منها الخروج من المدرسة وخرجت وهي ترفع حاملة لكتاب الله الكريم، ثم احتجزوها وأجبروها على خلع معطفها، وربطوا يداها بقوة بحيث سال الدم منهما، ثم فتشوها ورغم الإصابة في ساقها، ضربها في رجلها الأخرى، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال وضعوا القناصة على رأسها وحققوا معها، ثم أخذوها إلى مدرسة أخرى بالقرب من مجمع ناصر الطبي حيث كان يتواجد فيها بعض من النازحين وسيدة مصابة تنزف.



وروت السيدة فلسطين بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الرجال، واغتالوا طفلا لا يبلغ من العمر عشر سنوات أمام مجمع ناصر الطبي، وأن البشاعة كانت عنوان جنود الاحتلال في تعاملهم مع الفلسطينيين.



يذكر بأن السيدة فلسطين الآن هي نازحة في دير البلح وسط قطاع غزة بعد ما عاشت قصة مروعة في جانيوس.

وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على المستشفيات والذي طال مؤخرا مجمع ناصر الطبي ومستشفى الامل بخانيونس جنوبي القطاع، قال المكتب الاعلامي الحكومي في غزة ان خمسة مستشفيات فقط تعمل في القطاع من بين 35. فيما كشفت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد مرضى نتيجة توقف المولد الكهربائي ووقف الأوكسجين عنهم في مجمع ناصر الطبي مشيرة الى عرقلة الاحتلال نقل عدد كبير من مرضاه الى مستشفيات اخرى.

هذا وارتفع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الى اكثر من 29 الف و400 شهيد ونحو 69 و500 جريح. وخلال الإ24 ساعة الماضية، ارتكب الاحتلال الاسرائيلي تسعة مجازر في غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و132 جريحا.