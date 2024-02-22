تصعيد جديد بين المقاومة والاحتلال في جنوب لبنان

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من جنوب لبنان ان منطقة وادي العصافير شرق بلدة الخيام شهدت غارتين شنهما الطيران الحربي الاسرائيلي.

وأکد ان الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف ايضاً الطريق العام المحاذي للجدار في بلدة کفرکلا.

وأشار الی القصف المدفعي المستمر منذ صباح اليوم الخميس علی بلدي تير حرفا واطراف بلدة الجبين في القطاع الغربي.

وقال مراسل العالم نقلاً عن مصادر عبرية ان المقاومة ردت علی هذه الهجمات، باستهداف مستوطنتي کريات شمونه وکفار يوفال بصاروخين بعيدي المدی ما أدی الی تدمير مبان سکنية واحدی أبراج الثکنات العسکرية.