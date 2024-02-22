خرازي: طوفان الأقصى ستترك آثارا عميقة على توازن القوى بالمنطقة

العالم – إيران

جاء ذلك خلال لقاء خرازي، كلا من أسامة حمدان القيادي في حماس وعلي أبو شاهين القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اللذان أعطيا شرحا عن أحدث المستجدات الميدانية في غزة والمسار المستقبلي للمقاومة الفلسطينية.

وأكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في اللقاء أن المقاومة تمثل الخيار الوحيد الممكن لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني مشيدا بـ"المقاومة الفريدة والتاريخية للشعب الفلسطيني أمام الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلي غير الشرعي والمحتل والعنصري والقاتل الذي يدمي قلب كل إنسان صاحب ضمير"، معتبرا أن صمود أهالي غزة بوجه المعتدين نابع من إيمانهم ودافعهم للنضال على طريق تحقيق الحق القانوني لفلسطين.

وأكد خرازي حتمية انتصار المقاومة على فظاعات وجرائم الكيان الصهيوني في غزة وقال إن استراتيجية الجمهورية الإسلامية في دعم أعضاء محور المقاومة تتمثل في إسنادهم لاكتساب القوة والقدرات اللازمة اللازمة للدفاع عن أنفسهم من دون التبعية للجمهورية الإسلامية، بحيث أن استقلال قوى المقاومة في قراراتها السياسية والعسكرية، على أساس ظروفها، يمثل سر تنامي وتطور محور المقاومة.

أما كبار ممثلي المقاومة الفلسطينية فقد أشادوا بالدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكدوا إرادة قوى المقاومة والشعب الفلسطيني لمواصلة النضال وتسجيل النصر حتى تحقيق أهدافهم العسكرية والسياسية في ظل وحدة الشعب الفلسطيني لتحرير الأرض المحتلة.