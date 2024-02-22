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10% من قتلى الحرب منذ بدء الاجتياح البري في غزة أميركيون

10% من قتلى الحرب منذ بدء الاجتياح البري في غزة أميركيون
الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، بأنّ 10% من قتلى الحرب منذ بدء الاجتياح البري في غزة، من الأميركيين رغم أنهم يشكلون أقل من 2% من سكان كيان الاحتلال.

العالم- فلسطين المحتلة

وقتل 23 أميركياً أثناء خدمتهم في جيش الاحتلال أو قوات الشرطة الاسرائيلية، 21 منهم داخل غزة، بينما لقي آخر حتفه على الحدود الشمالية مع لبنان، وآخر في القدس أثناء خدمته في شرطة الحدود الإسرائيلية.

يذكر أنّ موقع “ذا إنترسبت” الأميركي، ذكر أنّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، نشرت فريقاً من القوات الجوية في الاراضي المحتلة، للمساعدة في تحديد الأهداف.

وأورد الموقع أنّ وثيقة تمّ الحصول عليها، تشير إلى أنّ القوات الجوية الأميركية، أرسلت ضباطاً متخصّصين في “نوعٍ دقيق” من المعلومات الاستخباراتية (المعلومات المستخدمة في شنّ غارات جوية وإطلاق أسلحة مدفعية بعيدة المدى) إلى “إسرائيل” في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

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