الاهمال الطبي.. جريمة الاحتلال بحق الاسرى المرضى لتصفيتهم

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خالد الشاويش أخر من أعلنت عن ارتقائه إدارة سجون الاحتلال لترتفع حصيلة الشهداء في معتقلات الموت إلى 9 منذ السابع من اكتوبر في ظروف غامضة.

أكثر من 9000 اسير فلسطيني يقبعون في معتقلات الموت جُلهم أعتقلوا بعد السابع من اكتوبر، وقبل هذا التاريخ ومنذ أن وطأ الاحتلال هذه الارض مئات الشهداء ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي وسياسات التنكيل والاعتداء الممنهج.

مؤسسات الأسرى الفلسطينية اعتبرت هذه الجريمة اضافة لجرائم الاحتلال الطبية التي ينفذها بحق الاسرى المرضى، رغم مطالباتها المستمرة للمنظمات العالمية والدولية للتدخل لإنقاذ حياة جميع الاسرى الذين يتعرضون منذ السابع من اكتوبر للضرب والتنكيل وسياسة الإهمال الطبي.

كمال أبو وعر واحد من الاسرى المرضى الذين ارتقوا عام 2020 نتيجة الإهمال الطبي شيد له الفلسطينيون هذا الميدان الذي نجا من تدمير جيش الاحتلال حتى يضل اسمه عالقاً في عقول الأجيال التي لم تشهد تشييع جثامينهم.

يدرك الاحتلال الاسرائيلي بأن قتله للفلسطينين على مدار عقود لم يقتل إرادتهم باسترداد الأرض كما يدرك الفلسطينيون بأن من لا قبر له فكل تراب الأرض قبره.