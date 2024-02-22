جيش الاحتلال يحذر من شريط أمني فرضه حزب الله عند الحدود الشمالية

العالم _ خاص بالعالم

هذه اللافتات.. علّقها جيش الاحتلال الإسرائيلي عند المفارق الرئيسية في المستوطنات الواقعة شمال فلسطين المحتلة وتحذر المستوطنين من الدخول إلى ما وصفتها بأراضي الشريط الأمني الجديد الذي فرضه حزب الله عند الحدود ..وهو الحزام الأمني الذي قال عنه القائد السابق في لواء 'غولاني' غيورا عنبر أنه بات في الأراضي المحتلة وليس في لبنان....وقرر الاحتلال إغلاق المزيد من الطرقات في إصبع الجليل بسبب ما وصفه بالوضع الأمني.

عمليات وضربات المقاومة ضد مواقع الاحتلال ومستوطناته تواصلت وفي حين كشفت وسائل إعلام الاحتلال عن إصابة مقر فرقة الجليل أي ثكنة بيرانيت بصاروخ مضاد للدروع أعلنت المقاومة في لبنان عن استهداف التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا واستهداف موقعي السمّاقة و‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية و إصابتهم بشكل مباشر ومؤكد.

وفيما اعترفت وسائل إعلام الاحتلال بإصابة مبنيين في مستوطنتي كريات شمونه وكفار يوفال في إصبع الجليل بصواريخ مضادة للدروع ووقوع أضرار جسيمة في المكانين أعلنت المقاومة عن استهدافها بصاروخين موجهين بعيدي المدى مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال في مستوطنة كفر يوفال ومقر ‏قيادة اللواء الشرقي في ثكنة كريات شمونة .

الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب اللبناني تواصلت مستهدفة بقصفها المدفعي مزرعة للابقار بالوازني وأطراف بلدات عيتا الشعب و راشيا الفخار ومجدل زون. وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية بالصواريخ استهدفت بلدات بليدا وكفركلا ومارون الرأس ومدينة الخيام هذا فضلا تنفيذ طائرات الاحتلال الحربية غارات وهمية فوق مختلف المناطق بجنوب لبنان.