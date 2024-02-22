القسام: استهدفنا قوة اسرائيلية متمركزة بأحد المنازل في خانيونس

العالم _ فلسطين

يذكر بان "طوفان الأقصى" عملية شنتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على الكيان الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.

وردا على عملية "طوفان الأقصى"، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة سماها عملية "السيوف الحديدية"، وبدأها بقصف جوي مكثف على القطاع. في حين دوت صافرات الإنذار في المستوطنات المحيطة بغلاف غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي إجلاء لكامل سكان الغلاف.

وفي مساء يوم 27 أكتوبر 2023، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلًا بريًا داخل قطاع غزة، وذلك بهدف الاشتباك مع مجاهدي حماس وتحديد موقع الأسرى الإسرائيليين وإنقاذهم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته وقصفه العنيف على قطاع غزة، وسط تصاعد التحذيرات الدولية والأممية من وضع إنساني مأساوي وكارثي بالقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان، الخميس، ارتفاع "حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29410 شهداء و69465 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".