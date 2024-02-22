أبرز 10 عمليات فلسطينية بالقدس المحتلة منذ بدء العدوان على غزة

العالم _ فلسطين

عملية إطلاق نار قرب باب الساهرة

نفذ شاب فلسطيني عملية إطلاق نار قرب باب الساهرة، في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن إصابة شرطيين إسرائيليين.

عملية طعن في 30 أكتوبر

أسفرت عملية طعن نفذها فلسطيني، في 30 أكتوبر/تشرين الأول، عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة.

عملية طعن عند باب الساهرة

قُتلت مجندة إسرائيلية، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلال عملية طعن نفذها فلسطيني عند باب الساهرة.

عملية حاجز الأنفاق

قتل جندي إسرائيلي وأصيب 5 آخرون، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماصي، بعملية إطلاق نار على حاجز الأنفاق.

عملية "راموت"

نفذ فلسطيني عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "راموت"، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 8 آخرين.

عملية "مزموريا"

أسفرت عملية طعن على حاجز "مزموريا"، في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن إصابة عنصرين من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال زعم تنفيذ عملية قرب مدخل العيزرية

أطلقت شرطة الاحتلال، في 5 فبراير/شباط الجاري، النار على فتى فلسطيني (14 عاماً) على حاجز عسكري قرب مدخل بلدة العيزرية بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

عملية طعن في البلدة القديمة

نفذ فلسطيني عملية طعن في البلدة القديمة من القدس، في 11 فبراير/شباط الجاري، أسفرت عن إصابة مستوطن.

عملية "كريات ملاخي"

قُتل إسرائيليان اثنان وأصيب 4 بجروح بين متوسطة وخطيرة، إثر عملية إطلاق نار في محطة للحافلات، شمال مستوطنة كريات ملاخي.

عملية "حاجز الزعيم"

قتل إسرائيلي وأصيب 8 آخرون، صباح اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار قرب حاجز الزعيم شرقي القدس المحتلة.