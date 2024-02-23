6 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل في رفح

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)"، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا في منطقة "زلاطة" شرق رفح، ما أدى إلى تدميره بالكامل على رؤوس ساكنيه، مشيرةً إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 6 شهداء وعدد من الجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار.

كما قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم يبنا وسط رفح، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها على شاطئ بحر رفح، بينما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة في خان يونس جنوب القطاع.

الاحتلال يقتحم قرى شمال شرق جنين

وفجر اليوم ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرى شمال شرق جنين.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرى: الجلمة، جلبون، عرانة، عربونة، فقوعة، ودير غزالة، وجابت عدة شوارع وأحياء فيها، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرية كفيرت وبلدة يعبد جنوب غرب جنين، ونصبت كمائن بين كروم الزيتون.

الاحتلال يقتحم الرماضين والسموع وإذنا في محافظة الخليل

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية الرماضين وبلدتي السموع وإذنا في محافظة الخليل.

وذكر مراسل (وفا)، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية قرية الرماضين وبلدة السموع جنوب الخليل، وانتشرت في "حارة الصبر" و"خلة الحمص"، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل وانتشرت في منطقة "شعب جاد الله".